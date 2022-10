Transport de masse: Mansour Faye fixe la date de livraison du BRT…

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a été interrogé, ce lundi, sur la date de la livraison du BRT. Il a répondu que : « le BRT nous l’avons tous constaté, les travaux avancent à grands pas. En décembre 2022, les infrastructures et le système seront livrés. Les premiers bus seront en exploitation pilote à partir du premier trimestre de l’année 2023 et passera à l’échelle dans le second semestre de l’année prochaine », a indiqué le ministre en marge de la « Semaine de la Mobilité Durable et du Climat (SMDC) ». En effet, pour apporter une solution durable à la congestion routière dans la capitale, l’État du Sénégal, à travers le Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar (CETUD), mise sur le projet de « Bus rapides sur voies réservées », encore appelé « Bus Rapid Transit » (BRT). Selon les études réalisées, ce mode capacitaire qui reliera sur 18,3 km la Préfecture de Guédiawaye à la Gare routière de Petersen, pour un financement global de près de 300 milliards de FCFA, acheminera jusqu’à 300 000 voyageurs par jour. ….et parle du deuxième tronçon du Ter S’agissant du Ter, le ministre renseigne que la deuxième tranche est en cours de réalisation et nous aurons 22 trains qui vont circuler entre Dakar et AIBD. « Ça va augmenter la fréquence parce qu’aujourd’hui la fréquence c’est un train toutes les 10 minutes. Je rappelle que nous avons 15 rames. Pour répondre certainement à un besoin actuel de mobilité cette intervalle de 10 minutes sera revue à la baisse on peut avoir un train toutes les 7 minutes. Ça va contribuer à fluidifier la circulation entre Dakar et AIBD », a aussi dit Mansour Faye.