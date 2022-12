Transport : « Plus de 45 mille véhicules dans ce pays, ont plus de 35 ans »

Le Fonds de développement des Transports terrestres (FDTT) a procédé ce mardi, au lancement d’une tournée nationale pour rencontrer les acteurs du transports, afin d’accélérer le renouvellement du Parc automobile. A cette occasion, Babacar Gaye a informé que plus que « 45 mille véhicules qui circulent dans ce pays, ont plus de 35 ans. »

Babacar Gaye, administrateur du Fonds de développement des Transports terrestre (FDTT), d’expliquer qu’après le lancement du Fonds de développement des Transports terrestre, ils ont voulu initier une tournée pour rencontrer les acteurs du transport, les concessionnaires, les parties techniques et financières, afin de partager avec eux, cet important programme de renouvellement et de modernisation du secteur des transports terrestres, conformément à la lettre de mission reçue des autorités du pays.

Il précise que le renouvellement a débuté depuis 2000, et c’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, « ils parlent du renouvellement au renouvellement. »

A l’en croire, les véhicules renouvelés au début des années 2000, ont plus de 20 ans. Egalement, des études ont montré que plus de 45 mille véhicules ont plus de 35 ans. « Cette situation doit attirer l’attention de tous. Et c’est la raison pour laquelle, les autorités ont mis en place le FDTT pour le financement de l’investissement et de l’exploitation, afin d’accompagner les acteurs pour accélérer le pas à la modernisation », dit-il.