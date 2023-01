Transport: L’AFTU ne prendra pas part à la grève

Après Dakar Dem Dikk (DDD), l’Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU) annonce qu’elle ne prendra pas part à la grève annoncée pour ce mardi par certains transporteurs.

A l’occasion d’un point de presse organisé par la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal (FNTS), Ndongo Fall, premier vice-président de l’AFTU, a fait savoir que leur fédération nationale qui couvre tout le territoire. « C’est nous les opérateurs qui avons financé et recruté des chauffeurs. Nous vous informons que l’AFTU ne va pas en grève. Nous sommes ouverts au dialogue », a-t-il confié.

Lors d’une assemblée générale tenue samedi, des transporteurs ont annoncé une grève à partir de mardi, en vue de protester contre les mesures du gouvernement destinées à faire face à l’insécurité routière.

Ndongo Fall estime que les transporteurs doivent prendre leurs responsabilités, expliquant qu’un « syndicat ne peut pas parler et décider » à la place d’AFTU.

M. Fall, qui est également vice-président de la FNTS, consIdière que le Premier ministre et le ministre des Transports ont manifesté leur volonté de négocier sur les mesures prises lors du conseil interministériel à la suite de l’accident survenu dans la région de Kaffrine.

Il a assuré que les négociations vont se poursuivre avec les autorités pour trouver des solutions aux points de désaccord.