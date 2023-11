Transplantation rénale réussie au Sénégal, une « excellente performance » qui évoque « l’Afrique des solutions », selon Macky Sall

Le président de la République, Macky Sall, a salué, lundi, la première opération réussie de transplantation rénale effectuée par des équipes médicales sénégalaises, se réjouissant d’une excellente performance qui participe à l’Afrique des solutions. « Parler de cette Afrique de solutions m’amène à saluer l’excellente performance réussie hier [dimanche] par nos équipes médicales, sous la conduite du professeur Elhadji Fary Ka, qui ont réussi les deux premières opérations de transplantation rénale » au Sénégal, s’est félicité le chef de l’Etat. Macky Sall prononçait le discours d’ouverture de la neuvième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont le thème de cette année est : « l’Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l’instabilité institutionnelle ». Insistant sur le fait que « l’Afrique des solutions est à notre portée », Macky Sall a relevé que la performance réussie par les équipes médicales du Sénégal devrait aider à « la lutte contre les maladies chroniques qui coûtent très cher à l’Afrique ». « Les maladies chroniques tuent beaucoup de gens en Afrique, avec les centre de dialyses qui, quel que soit leur nombre, on va dire que ce n‘est pas suffisant », a martelé le chef de l’Etat. Après cette première expérience réussie de transformation rénale, « nous avons décidé de travailler avec d’autres transformations, comme les yeux, la transplantation oculaire. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas m’aventurer sur ce terrain. Mais je sais qu’il y a des progrès qui sont en train d’être faits », a-t-il relevé. « Les premières transplantations rénales ont été réalisées ce 26 novembre 2023 au Sénégal. Les couples donneurs receveurs vont actuellement bien », indique un communiqué du Conseil national du don et de la transplantation (CNDT). Le CNDT se réjouit de ce que « la transplantation rénale est devenue une réalité dans notre pays. Cette performance hisse notre République dans le cercle restreint des nations offrant ce type de soins à la population’’. Le communiqué rappelle que les transplantations rénales donnent un ‘’regain d’espérance aux nombreux patients en attente de greffe et en dialyse’’. Il ajoute que ces premiers pas seront suivis de beaucoup d’autres afin que « la suppléance par hémodialyse ne soit plus la seule solution offerte aux patients atteints de maladie rénale terminale ».