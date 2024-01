Transparency international indice de perception de la corruption 2023 : le Sénégal occupe la 43 ème position sur 180 pays

Comme chaque année, Transparency international publie son Indice de Perception de la Corruption, le classement de 180 pays et territoires devenu le principal indicateur de la corruption dans le secteur public au niveau mondial. Dans ce classement le Sénégal occupe la 43ème place au niveau mondial. Classé 43ème de cette édition 2023, le Sénégal et en ex -aequo avec le Bénin, et le Ghana. En Afrique, la Somalie et le Sud Soudan occupent respectivement la onzième et treizième place sur les 180 pays et premier et deuxième en Afrique. L'indice de perception de la corruption est devenu le principal indicateur de la corruption dans le secteur public au niveau mondial. Il classe 180 pays et territoires du monde entier en fonction de la perception de la corruption dans le secteur public. Ces données sont obtenues à laide de données provenant de 13 sources externes dont la Banque mondiale, le Forum économique mondial, des sociétés privées de conseil et de gestion des risques, des groupes de réflexion et d'autres sources. Les score attribués reflètent les points de vue d'experts et de personnalités du monde des affaires et non celui public. L'indice de perception de la corruption de l'année 2023, a nombre de pays africains tombés sous le joug de la corruption. Des pays africains tels que la Somalie et le Sud Soudan sont cités comme étant de mauvais élèves , d'après Transparency international.