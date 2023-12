Traitement demandes de visas USA: "le Sénégal a battu des records cette année" (Ambassade)

Les procédures d’obtention de visas occupent une place de choix ces derniers temps dans les débats. Julie Stufft, secrétaire d’Etat adjoint aux affaires consulaires et du bureau des services de visas des Usa à Dakar, soutient que malgré les longs délais d’après-Covid, ses agents au Sénégal ont battu le record de demandes de visas traitées. La diplomate qui a fait face à la presse étrangère, mardi dernier, a annoncé des innovations sur les 2 prochaines années comme « le visa dématérialisé », qui selon elle devra beaucoup soulager les demandeurs de visa. Mme Julie Stufft a fait cette sortie suite à la lettre de demande envoyée par 27 organisations de la société civile sénégalaise plaidant l’allègement des procédures d’obtention de visas dans les ambassades accréditées à Dakar. Le bureau des services de visa qui en a profité pour donner les statistiques globales, révèle que les missions américaines à l’étranger ont délivré plus de 10,5 millions de visas dans le monde, depuis les 12 derniers mois. La secrétaire d’Etat adjointe aux affaires consulaires précise que l’objectif fixé était de revenir au rythme de délivrance d’avant Covid, estimé à 8 millions de délivrances. Pour le cas de Dakar, elle a assuré que les services consulaires à Dakar ont réalisé de grandes performances. « Nous avons eu une énorme demande en provenance du Sénégal cette année et je pense qu’ils ont peut-être battu le record des records sur les traitements », a-t-elle déclaré Concernant les rejets des dossiers de demande de visa, la diplomate a esquivé la question et attiré l’attention sur les taux de dépassement des durées de séjour.