Trafic international de haschich : une mafia sénégalaise démantelée

L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a mis hors d’état de nuire O. Kane, le gérant de la filiale dakaroise dans le cadre d’un trafic international de haschich. Selon L’Observateur, ce coup de filet des limiers de l’Ocrtis a été réussi avec la synergie d’entraide en matière de police judiciaire entre Dakar et Casablanca. Tout est parti de l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic intense de haschich, pilules d’ecstasy, de Casablanca vers Dakar et Mbour, souligne le journal. « Dans leurs petites notes, les limiers de l’Ocrtis relèvent que les cerveaux Sénégalais de ce cartel écoulent leurs colis à l’aide de GP qui exploitent cette ligne. Les méthodes de surveillance et autres recoupements ont permis aux enquêteurs de savoir que les trafiquants s’apprêtaient à faire convoyer de nouveaux colis sur Dakar, suivant le même mode opératoire », poursuit la source. Celle-ci précise qu’exploitant ce renseignement, les limiers sont parvenus à identifier le GP sollicité par les cerveaux de cette mafia H. Thiam et sa complice, la nommée Khady. Ferré, le GP accepte de coopérer et devient une taupe pour les enquêteurs. C’est ainsi qu’à l’arrivée des colis suspects, il joint O. Kane et lui donne rendez-vous à proximité d’un terrain de basket situé au quartier dakarois de Dalifort. O. Kane, arrêté sur place en possession des colis, tombe dans le piège. Sous le feu roulant de questions des enquêteurs, le suspect finira par avouer qu’il s’était fait livrer 15 plaquettes de haschich avant d’indiquer que ce contenu prohibé lui a été envoyé par le couple sénégalais établi à Casablanca. O. Kane reconnaît que ce n’était pas la première fois car il avait l’habitude de recevoir ce type de colis. La perquisition du domicile du mis en cause à la Cité Apecsy (Tivaouane Peulh) a abouti à la saisie d’un appareil électronique destiné au pesage de plaquettes de haschich, d’un pot de Nescafé vide contenant des résidus de cannabis. L’exploitation de son téléphone a confirmé son statut de trafiquant notoire. Des images datées du 18 novembre 2023 le montrent en train de peser de la drogue, dans d’autres filmées le 6 décembre dernier, on le voit exhiber des sachets de pilules d’ecstasy. Concernant le colis intercepté, Kane a affirmé qu’il devait le transmettre à un relais de l’organisation établi à Mbour pour écouler la drogue dans la Petite Côte, moyennant un million de francs CFA, les 500 grammes de haschich. O. Kane a été déféré et placé sous mandat de dépôt. Son acolyte est dans le viseur de la justice. La police marocaine est aux trousses du couple sénégalais à la tête de ce cartel.