Trafic de passeports de service : les précisions de l'Asepex sur le cerveau du réseau

Arrêtée en même temps que six autres suspects, Khardiata Tandian est présentée comme le cerveau du réseau de trafic de passeports de service démantelé par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. La dame travaille à l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex). Celle-ci n'a pas tardé à réagir pour se laver à grande eau. « La personne citée dans ce scandale fait l’objet de sanctions qui ne sont toujours pas levées au niveau de l’agence », informe l'Asepex dans un communiqué repris par Bés Bi. Dans le document, on indique que « le secrétaire général de l’Asepex, ayant eu vent de certains agissements de la personne mise en cause, lui a servi une demande d’explications suivie d’une sanction qui est toujours en cours ». Actionnée par les services d'Aissata Tall Sall, la Division des investigations criminelles (DIC) poursuit l'enquête. Cinq autres membres actifs du réseau, identifiés par les limiers, sont activement recherchés.