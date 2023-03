Trafic de faux documents : Moustapha Mbengue, ex maire de Keur Massar, activement recherché

L'ancien maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue et deux agents de la commune sont activement recherchés. D'après une source de Seneweb, ces derniers seraient mouillés dans un scandale de trafic de faux documents administratifs. La même source informe que la descente des gendarmes de la brigade de recherches de Faidherbe a permis de démanteler ce réseau de trafiquants en mettant la main sur un certain Cheikh Tidiane cissé, coordonnateur de Pastef à Keur Massar Nord et Diaray Sow,le bras droit de l'ancien maire Moustapha Mbengue. En effet, notre source nous renseigne que le bras droit de Moustapha Mbengue est arrêté avec un arsenal de cartes d'identité avec plusieurs cachets de la commune. Toutefois, Adama Sarr, l'actuel maire de Keur Massar Nord, joint au téléphone annonce qu'il compte réserver sa réaction le temps d’organiser une rencontre face à la presse nationale