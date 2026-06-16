Trafic de drogues : Saisie record de 970 kg de cocaïne par la Douane à Koumpentoum

Dans le cadre de la lutte contre la Criminalité transnationale organisée (CTO), les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, relevant de la Subdivision des Douanes de Tambacounda, Direction régionale du Sud-est, ont effectué une saisie record de cocaïne portant sur 844 plaquettes d’un poids total de 970,6 kg.



Selon un communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques de la Direction générale de la Douanes, la saisie a été opérée ce lundi, 15 juin 2026, vers 08 heures, sur l’axe Koumpentoum-Koungheul, plus précisément à Ida Mouride.



La drogue a été dissimulée dans une cachette soigneusement aménagée dans un camion en provenance d’un pays limitrophe.



Selon la même source, le camion transportait une grosse quantité de « Madd » qui, visiblement, servait de moyen de dissimulation pour tromper la vigilance des agents. Mais c’était sans compter avec la détermination des agents qui, sur la base d’indices et de critères objectifs, ont investi le camion qui était en stationnement à 200 mètres de la route nationale.



La drogue saisie est certifiée être de la cocaïne pure par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique. Sa contrevaleur est évaluée à 58 milliards 236 millions de francs CFA. L’enquête suit son cours.



Pour rappel, lors de sa récente tournée dans la Région douanière du Sud-est, le Directeur général des Douanes avait mis l’accent sur la nécessité d’inscrire résolument l’action douanière dans la prévention et la lutte contre les menaces sécuritaires et le relèvement du niveau de vigilance face à la CTO, notamment le trafic international de drogues.



Babacar Mbaye avait, par la même occasion, décidé de renforcer le personnel et les équipements des unités douanières avec en perspective un dispositif opérationnel robuste à même de jouer pleinement sa partition dans la sanctuarisation du territoire national. Ces mesures commencent déjà à porter leurs fruits.



L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et invite les populations, les routiers et autres acteurs du commerce à accompagner les unités douanières dans leur croisade continue contre le crime organisé.