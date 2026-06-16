Mondial 2026 : Djirèye Clotilde Coly galvanise les Lions avant leur entrée en lice

À quelques heures de leur entrée en compétition au Mondial 2026, les Lions de la Teranga ont reçu un soutien institutionnel de premier plan. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, s’est rendue dimanche au camp de base de la sélection sénégalaise dans le New Jersey pour transmettre le message de la Nation aux joueurs et au staff technique.



Cette visite intervient à un moment stratégique, à la veille du premier match du Sénégal dans la compétition mondiale. Il s’agissait également de la première rencontre officielle entre la ministre et l’équipe nationale depuis sa prise de fonction à la tête du département des Sports.



Accompagnée de sa délégation, Mme Coly a échangé avec les Lions dans une atmosphère marquée par la sérénité et la détermination. Elle a tenu à rassurer les joueurs sur l’accompagnement constant de l’État et sur la mobilisation des autorités autour de la sélection nationale.



La ministre a notamment transmis les messages de soutien et d’encouragement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que du Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, rappelant les attentes et l’espoir de tout un peuple derrière ses représentants.



Au cours de cette visite, elle a réaffirmé l’engagement des pouvoirs publics à offrir aux sportifs les meilleures conditions de performance, tout en invitant les Lions à porter haut les couleurs nationales.



Discipline, solidarité et dépassement de soi : tels sont les valeurs que la ministre a exhorté les joueurs à incarner sur les terrains du Mondial.



Cette visite symbolique illustre la forte mobilisation des autorités sénégalaises autour des champions d’Afrique, appelés à défendre les ambitions du pays sur la plus grande scène du football mondial.