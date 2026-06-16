Cour des comptes : Abdoul Madjib Gueye prend les rênes de la haute juridiction financière

La Cour des comptes du Sénégal a un nouveau Premier président. Par un communiqué rendu public ce mardi, la Présidence de la République a annoncé la nomination d’Abdoul Madjib Gueye à la tête de la haute juridiction financière.



Conseiller maître de classe exceptionnelle, le nouveau Premier président occupait jusque-là les fonctions de président de la Chambre des entreprises publiques au sein de la Cour des comptes. Il succède à Mamadou Faye, admis à faire valoir ses droits à la retraite.



Institution supérieure de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes joue un rôle central dans la vérification de la régularité des comptes de l’État et l’évaluation de la gestion des organismes publics. Elle constitue un pilier essentiel du dispositif national de transparence et de bonne gouvernance.



Cette nomination intervient dans un contexte où les autorités affichent une volonté accrue de renforcer les mécanismes de contrôle, de reddition des comptes et de rigueur dans la gestion des finances publiques.



À ce titre, la nouvelle équipe dirigeante de la Cour des comptes sera appelée à poursuivre ses missions de contrôle tout en accompagnant les efforts de modernisation de la gouvernance financière de l’État.