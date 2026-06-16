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Fouta : L'un des premiers bâtisseurs de Pastef rompt avec Sonko


Fouta : L'un des premiers bâtisseurs de Pastef rompt avec Sonko

Ibrahima Diam Sow, premier coordonnateur de Pastef dans la commune de Méri, tourne une nouvelle page politique. Il vient de quitter le parti pour rejoindre la coalition DiomayePrésident. Il est également le président du Mouvement des patriotes insoumis (MPI).

Face aux nombreuses contradictions qu'il reproche à Ousmane Sonko, cet ex-membre de Pastef, refusant de se soumettre à ce qu'il considère comme une dictature de la pensée unique, a choisi de soutenir le président Bassirou Diomaye Faye, fidèle à sa devise : « Nous plaçons la patrie avant le parti. »

D'ailleurs,  Ibrahima Diam  Sow fait partie des initiateurs de cette première visite d'Ousmane Sonko dans la région. Son village, Méri, fut l'une des localités où le leader de Pastef avait été accueilli par une foule nombreuse en 2017. 

Monsieur Sow a aussi participé à tous les grands rendez-vous de Pastef. Il s'est notamment déplacé à Dakar pour assister à la cérémonie de dédicace du livre "Solutions" et à Ndioum pour prendre part au "Nemeeku Tour" initié par Sonko.

Par la suite, le combat politique s'est poursuivi. Sow a mené de nombreuses activités aux côtés d'Ibrahima Sy, aujourd'hui ministre de la Santé. Ensemble, ils ont sillonné plusieurs villages et zones très difficiles d'accès, notamment Ndiayenne Peulh, un village de la commune de Boké Dialloubé, géographiquement plus proche de la région de Louga que du Fouta. 

Il a également occupé le poste de chargé de communication de Pastef jusqu'à son départ pour la France en 2021. Malgré l'éloignement, il est resté un membre très actif de la section départementale de Pastef à Podor. Son engagement politique s'est particulièrement illustré sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où il publiait régulièrement des vidéos et des textes afin de contribuer au projet du parti.

 Aujourd'hui, Ibrahima Diam Sow tourne une page de son parcours politique pour en ouvrir une nouvelle afin de poursuivre son combat politique sous de nouveaux horizons.




Mardi 16 Juin 2026 - 22:06



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