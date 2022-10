Trafic de drogue dans la police nationale: De gros bonnets impliqués...

Trafic de drogue dans la police nationale. De grands flics charismatiques mis en cause. Contre-enquête sur un dossier qui empoisonne la lutte antidrogue. Bienvenue dans les coulisses de l’affaire de drogue à l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS). Le monde en a entendu parler, mais peu connaissent la réalité. Cheikhna Cheikh Sadibou Keita a été pendant des années le visage de la lutte antidrogue au Sénégal. Toujours droit dans ses bottes, l’ex-commissaire de police et ancien directeur de l’Ocrtis reste campé sur sa position concernant cette affaire. Les faits Nous sommes en 2013, le commissaire Keita fait retentir des révélations explosives. « Il y a de la drogue dans la police » Ce sont ces mots qui résument le rapport salé de Cheikhna Keita au ministre de l’Intérieur de l’époque, le général Pathé Seck. Rapport accablant qui mouille le commissaire Abdoulaye Niang, alors prédécesseur de Keita dans l’Ocrtis. Le nouveau directeur de l’ocrtis, Keita en prenant les commandes de l’office, découvre que « la drogue saisie était remise en circulation par des narcotrafiquants nigérians et ceci, sous le contrôle du policier Abdoulaye Niang qui en est l’instigateur« . Dans la foulée, commissaire Keita informe toute la hiérarchie administrative et judiciaire. Après deux rapports posés sur la table du ministre de l’Intérieur, le général Pathé Seck, il démarre une enquête sur l’instruction de ce dernier qui le met en rapport avec le colonel Diouf de la gendarmerie. Se rendant compte que non seulement « le ministre de l’Intérieur Pathé Seck ne fait rien en son pouvoir pour élucider ce problème, il découvre que durant l’enquête, il allait nommer le commissaire Niang à la tête de la police.« Coup de tonnerre pour commissaire Keita qui trouve scandaleux le fait que le général Pathé Seck veuille nommer un « trafiquant de drogue » à la tête de la police. Tout ceci fait effet d’un tsunami dans les plus hautes fonctions de la police. Le commissaire Keita saisi le procureur et commence la traque de celui qui était le cerveau de ce Trafic international, le nigérian Austine. Cheikhna Keita entre en contact avec Cheikhou Cissé, ancien directeur général de la police pour lui exposer les faits, en lui faisant savoir que le coup du ministre de l’Intérieur, le général Pathé Seck ne passera pas. Keita fait arrêter Austine, ce dernier est envoyé en prison. « Les ballots de cocaïne étaient retirés de l’emballage d’origine, puis remplacés par de la farine et remis dans les casiers. Le modus operandi du trafic « Toute la drogue saisie par la police et la douane était stockée dans les locaux de l’Ocrtis et c’est le commissaire Abdoulaye Niang qui la délivrait à Austine. Ce dernier la reconditionné pour l’envoyer en Europe. » « Les ballots de cocaïne étaient retirés de l’emballage d’origine, puis remplacés par de la farine et remis dans les casiers. La vraie cocaïne était, sous le contrôle de Abdoulaye Niang remis au trafiquant Austine qui l’acheminait vers l’étranger. » Le silence des autorités Bien que cette affaire ait précipité le limogeage des commissaires Keita et Niang, mais aussi du général Pathé Seck, la fièvre ne semble pas retomber. L’arrestation de Austin était loin d’installer un moment d’accalmie, bien au contraire, le commissaire Keita entre en contact avec l’ancien médiateur de la République feu Alioune Badara Cissé, pour que toute la lumière soit portée à la connaissance du président de la République Macky Sall. « Le commissaire Niang se mure dans un silence inquiétant, car ayant été sous l’aile du général Pathé Seck qui n’en n’a cure de cette situation.« Pendant ce temps, Cheikhna Keita cherche par tous les moyens possibles d’éclaircir la lanterne des Sénégalais sur cette affaire et ne comprend toujours pas comme cela se fait que « Pathé Seck le traduit en conseil d’enquête tout en protégeant Abdoulaye Niang qui est derrière ce trafic de drogue.« Le jugement et la condamnation d’Austine ne satisfait pas le commissaire Keita qui pense que même si ce dernier est un élément clé de ce trafic, il ne devrait pas être le seul condamné. Flics déchus mais… Tout ceci découlait d’une simple jalousie entre flics General Pathe Seck – Commissaire Cheikhna Keita – Commissaire Abdoulaye Niang Épilogue de dizaines d’années d’une carrière stoppée nette par cette sordide affaire de cocaïne, le commissaire Keita, ancien haut gradé de la fonction publique, se dit toujours prêt à apporter sa contribution dans le bon développement du pays. En ce qui concerne le général Pathé Seck qui avait jugé que tout ceci découlait d’une simple jalousie entre flics, il est toujours plongé dans le silence et ne s’est plus jamais prononcé sur cette affaire. Le commissaire Abdoulaye Niang, qui a été limogé en raison de l’incompatibilité de ses hautes fonctions avec la procédure judiciaire de l’époque, n’a pas refait parler de lui. Les conséquences Cette histoire a eu des remous dans les plus hautes sphères de l’état du Sénégal, mais laisse toujours les Sénégalais sur leur faim. La cocaïne est l’une des drogues illicites les plus utilisées dans le monde, consommée par environ 20 millions de personnes en 2019, principalement en Amérique du Nord et en Europe. (ONUDC) Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Le continent africain reste une zone de transit pour les stupéfiants destinés au marché européen. En particulier la cocaïne avec des saisies records. Tout ceci crée un énorme désastre dans notre territoire. Nous ne comprenons donc pas le silence assourdissant des autorités citées dans cette affaire. Le général Pathé Seck et le commissaire Niang « laissent planer le mystère depuis 10 ans » au moment où le commissaire Cheikhna Keita a tourné le dos à « une proposition alléchante de 500 millions de nos francs pour 50 kilos de cocaïne.« Les Sénégalais gagneraient à connaitre la vérité sur ce dossier, et ne pas reconnaitre l’existence du problème serait en effet une erreur fatale. L’omerta sur ce sujet pourrait crée un cold case et ça sera une pilule qui passera difficilement aux yeux des sénégalais. Ceci ressort de l’entretien que j’ai eu avec l’ancien commissaire Keita directement. Source: Univers Media Tv