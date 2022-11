Trafic de cocaïne : retour de parquet pour Saloum-Saloum

Le lutteur Saloum-Saloum et ses sept complices présumés devront prendre leur mal en patience avant d’être fixés sur leur sort. D’après L’Observateur, ils ont bénéficié hier, mercredi, d’un retour de parquet. Ils ont été déférés le même jour par la police des HLM. Saloum-Saloum a été arrêté pour trafic de drogue, viol et coups et blessures volontaires. Les autres mis en cause sont poursuivis pour complicité et détention et usage de drogue. L’affaire a été révélée par Libération dans son édition d’hier. Tout est parti d’une plainte d’une jeune femme de 24 ans. Cette dernière, venue de l’intérieur du pays, est passé chez Saloum-Saloum pour acheter de la cocaïne et la consommer sur place. Elle paie 25 000 francs CFA pour une dose est reste jusque tard dans la soirée. Au moment de prendre congé, le lutteur lui indique que sa consommation est facturée 90 000. La dame ne peut payer. Saloum-Saloum lui propose des relations sexuelles comme mode de paiement. Elle refuse. Le dealer l’agresse et la viole, d’après son récit. La victime présumée se rend à la police et porte plainte. Les policiers débarquent sur les lieux et embarquent le lutteur ainsi que sept personnes trouvées sur place en train de consommer de la cocaïne.