Trafic d’être humain et exploitation : un Sénégalais impliqué dans cette affaire, arrêté en Espagne

La traite des êtres humains et l'exploitation par le travail continue de faire des ravages dans le monde. Selon les informations du journal Les Échos, en Espagne, rien qu’à travers la dernière opération "Oslo" menée par la police, deux hommes âgés de 37 et 53 ans ont été appréhendés et incarcérés. Il s'agit d’un commerçant de fruits et légumes de la région de Mallén et d'un Sénégalais qui forçait ses employés (citoyens sénégalais, recrutés dans leur pays) à travailler dans des champs près de la ville d'Alagón à Saragosse, sur les rives de l'Ebre sans contrat et dans des conditions déplorables, ce dernier profitait de la situation irrégulière de vie de ces personnes en Espagne, pour dérouler son trafic assimilables à de l'esclavage moderne. Le chef de l'organisation, ce Sénégalais a hébergé une partie des migrants dans des maisons qui lui appartenaient, surpeuplées et sans conditions minimales d'hygiène et de commodités, en échange de 150 euros. De plus, ils étaient contraints de travailler jusqu'à 10 heures par jour, tous les jours de la semaine, sans contrat de travail et sans inscription à la Sécurité sociale. À cela s'ajoutait qu'on retenait leur salaire jusqu'à la pause repas. Ils facturaient environ sept euros de l'heure. L'enquête a duré neuf mois et a commencé par une inspection de routine durant laquelle les agents ont réussi à démanteler l'organisation criminelle qui a commis des délits liés à l'exploitation du travail, au trafic d'immigrés, à la falsification de documents et aux délits contre les droits des travailleurs. Pour rappel, si l’on s’en tient aux informations du journal Echos, la première partie de l'opération a abouti à 27 arrestations, dont certaines parmi des membres moyens et supérieurs de l'organisation, bien que la majorité des personnes arrêtées soient des travailleurs, qui ont ensuite été relâchés.