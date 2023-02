Trafic aérien : augmentation du volume de fret et du nombre de passagers au mois de novembre

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), l’activité aérienne dans les aéroports et aérodromes du Sénégal, au mois sous revue, s’est traduite par une augmentation du volume de fret (+1,3%) et du nombre de passagers (+0,9%) en variation mensuelle. En revanche, poursuit le document, les mouvements d’aéronefs (-1,4%) se sont repliés par rapport au mois précédent. Comparés à un an auparavant, le nombre de passagers (+22,3%) et les mouvements d’aéronefs (+4,0%) ont connu une augmentation contrairement au volume de fret (-8,5%) qui a connu une baisse comparative. Trafic maritime au Port Autonome de Dakar S’agissant du trafic maritime au Port autonome de Dakar, il s’est amélioré au mois sous revue. Cette situation résulte d’une performance enregistrée, en rythme mensuel, de l’activité portuaire (+17,8%) sous l’effet combiné d’une augmentation des embarquements (+34,6%) et des débarquements (+10,7%). Concernant les embarquements, le gain est dû à la hausse de ceux des marchandises diverses (+37,2%) et des phosphates (+28,5%). Du coté des débarquements, le rebond est essentiellement porté par l’accroissement de ceux des produits de la mer (+75,7%), des hydrocarbures raffinés (+31,1%) et, dans une moindre proportion, des marchandises diverses (+5,2%). Comparé à novembre 2021, le trafic maritime du Port a rebondi de 0,1%, note le rapport de novembre 2022.