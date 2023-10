Trace Awards 2023: Viviane décroche le Prix de la "Meilleure artiste féminine"

Après la belle consécration de Fada Freddy en France, la Reine du Djolof Band Viviane vient de décrocher à l'instant le grand prix "meilleure artiste féminine" de l'Afrique à l'occasion du 20é anniversaire du groupe Trace. Trace Awards est un événement qui est consacré aux musiciens, aux créateurs, aux entrepreneurs et aux réalisateurs de toute l'Afrique et de la diaspora africaine. L'événement a pris fin aujourd'hui ce 21 octobre 2023 à Kigali au Rwanda après trois jours de compétition et de festivités.