Toussaint Manga et Pape Abdoulaye Touré libérés

L'étau se desserre autour de certains militants de l'ex-Pastef qui étaient en détention ! Parmi eux, figurent Toussaint Manga et Pape Abdoulaye Touré. L'ancien député libéral et l'étudiant-activiste ont bénéficié d'une liberté provisoire. L'information vient d'être confirmée à Seneweb par Me Moussa Sarr.