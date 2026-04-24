Tournée économique à Kolda : Bassirou Diomaye Faye au contact des réalités locales

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé une tournée économique dans la région de Kolda, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de gouvernance de proximité.

Accueilli par les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité, le Chef de l’État a engagé une série de visites de terrain consacrées au suivi de projets structurants dans plusieurs secteurs clés du développement local. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de rapprocher l’action publique des préoccupations quotidiennes des populations. À travers ce déplacement, le Président entend évaluer concrètement l’état d’avancement des politiques publiques et mesurer leur impact réel sur les conditions de vie des citoyens.

Au cœur de cette tournée figure également la question de l’équité territoriale. Les autorités ambitionnent de corriger les déséquilibres entre les différentes régions du pays, en assurant une répartition plus équilibrée des investissements publics et en améliorant l’accès aux services de base.

En mettant l’accent sur les infrastructures, les services sociaux et les opportunités économiques, cette visite vise à impulser une dynamique de développement durable dans les territoires.

À travers cette initiative, Bassirou Diomaye Faye réaffirme sa volonté de faire des régions des moteurs essentiels de croissance, en privilégiant une approche fondée sur l’écoute, l’évaluation et l’action concrète.