Farba Ngom et Pape Malick Ndour : fin du suspense, la date fixée

Farba Ngom et Pape Malick Ndour devraient être fixés sur leur sort mardi prochain. Les Échos rapporte que la chambre pénale de la Cour suprême a retenu cette date pour statuer sur les pourvois les concernant.



Pour le maire des Agnam, il s’agit d’un recours en cassation du parquet général contre l’arrêt de la Chambre d’accusation financière lui accordant la liberté provisoire avec port du bracelet électronique, dans le dossier des 125 milliards de francs CFA.



Le second pourvoi est à l’initiative de l’ancien ministre de la Jeunesse. Ndour, qui a obtenu la liberté provisoire en attendant d’être définitivement édifié, conteste l’arrêt de la Chambre d’accusation financière ordonnant son placement sous mandat de dépôt dans l'affaire PRODAC.



Les Échos rapporte que les deux responsables de l’APR ont constitué des pools d’avocats composés de ténors du barreau. Farba Ngom en a enrôlés dix tandis que Pape Malick Ndour en compte huit. Six parmi ses robes noires se retrouvent sur les deux dossiers : Mes El Hadji Amadou Sall, El Hadji Oumar Youm, Antoine Mbengue, Aboubacary Deh, Adama Fall et Ousmane Thiam.

