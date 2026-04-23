Affaire Pape Cheikh Diallo : un journaliste de Malikia TV arrêté dans une enquête aux multiples ramifications

L’enquête dans l’affaire dite Pape Cheikh Diallo continue de prendre de l’ampleur. Dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à une nouvelle interpellation.

Selon des informations concordantes, le journaliste Souleymane Fatou Ndao, employé de la chaîne religieuse Malikia TV, a été arrêté et placé en garde à vue.

Son nom aurait été cité par l’un des six présumés partenaires du chanteur Djiby Dramé, interpellés quelques jours plus tôt dans le cadre de cette même procédure.

Cette arrestation intervient dans un dossier judiciaire particulièrement sensible, marqué par une intensification des investigations. À ce stade, plus de 75 personnes ont déjà été interpellées par les enquêteurs, témoignant de l’ampleur du réseau présumé.

Le placement en garde à vue du journaliste est intervenu après avis du juge d’instruction en charge du dossier. Le procureur Saliou Dicko a été informé de l’évolution de la procédure.

L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités de chacun et de faire toute la lumière sur cette affaire aux multiples ramifications.