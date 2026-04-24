50 millions F CFA pour sa villa.

Les travailleurs de La Poste sont fort remontés contre leur directeur général, Maguette Kane. Dans un manifeste porté par le Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT), repris par Les Échos, ils pointent le décalage entre les difficultés financières de leur entreprise et le train de vie dispendieux de leur patron.



Ils se disent révoltés que «plus de 50 millions de francs CFA aient été mobilisés pour la réfection du logement de fonction du directeur général, alors que des bureaux stratégiques, comme Kaolack et Ziguinchor sont fermés, faute de moyens pour leur réhabilitation».



Autre grief du SNTPT, relayé par Les Échos : «pendant que le bureau de Dakar Fann tombe en ruine, le directeur général est accusé de multiplier les missions à l’étranger- totalisant près de 30 jours de déplacement au premier trimestre 2026- sans avoir effectué la moindre visite structurée du réseau postal national».



Pendant ce temps, signale le syndicat, La Poste traine une dette sociale estimée à plus d’un milliard de francs CFA. «Cette situation [menace] directement les retraites des agents et fragilise leur situation financière personnelle», alerte le journal, reprenant le SNTPT.

