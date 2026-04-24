Kolda : Le Président Diomaye pose la première pierre du Pôle mère-enfant et inaugure le SAMU interrégional

En visite dans la région de Kolda dans le cadre de sa tournée présidentielle, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a présidé, au centre régional de santé, deux actes symboliques forts pour le renforcement de l’offre sanitaire dans le sud du pays.







Le président de la République a d’abord procédé à la pose de la première pierre du Pôle mère-enfant, une infrastructure dédiée à la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés, dont la construction vise à réduire sensiblement les taux de mortalité maternelle et infantile dans une zone historiquement sous-équipée. Ce projet s’inscrit dans la politique nationale de territorialisation des soins de santé primaires portée par le gouvernement.







Bassirou Diomaye Faye a également procédé à l’inauguration du Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) interrégional de Kolda, destiné à couvrir plusieurs régions du sud sénégalais. Cette structure permettra d’assurer une réponse médicale d’urgence plus rapide et mieux coordonnée pour les populations de cette partie du territoire, souvent éloignées des grands centres hospitaliers.

