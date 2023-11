Tournée économique: Macky Sall attendu à Ziguinchor et dans cinq autres régions

Le président de la République, Macky Sall, va reprendre sa tournée économique après un bref séjour en Allemagne. Cette fois, selon le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 22 novembre, les régions de Diourbel, Saint Louis, Matam, Louga, Kolda et Ziguinchor seront à l’honneur. Le Président Macky Sall a indiqué au Premier ministre et aux ministres l’importance de la préparation des prochaines tournées économiques dans ces 6 régions. Rappelons que le chef de l’Etat avait déjà effectué une tournée économique du 13 au 18 novembre dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick.