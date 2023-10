Tournée économique : Amadou Ba passe en revue les 8 secteurs moteurs de la région

Le Premier Ministre Amadou Ba a rencontré les acteurs socio-économiques de la région de Thiès ce samedi 28 octobre 2023. Les principaux secteurs d'activités ont été passés en revue. Le Chef du gouvernement s’est notamment penché sur ce qui représente, à ses yeux, les “8 secteurs moteurs de la région de Thiès”: l'agriculture, les mines et les industries, le tourisme, la pêche, les transports, l'artisanat, les PME. Thiès est l’une des régions qui ont le plus bénéficié des investissements des pouvoirs publics, au cours du mandat du président Macky Sall. Selon le Bureau d’information gouvernementale (Big), entre 2014 et 2022, ce sont 1228,4 milliards FCFA qui ont été injectés dans la région, au cours de cette période. Avec Seneweb