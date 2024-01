Touba: plus de 1000 personnes opérées de la cataracte à l’hôpital Ahmadoul Khadim

Au total, 1250 personnes ont été opérées de la cataracte par l’Ong Direct Aid Society en partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale lors d’un camp de chirurgie gratuite à l’hôpital Cheikh Ahmadoul khadim de Touba, a appris l’APS. »C’est une occasion d’aider dans la prise en charge des malades. Les 1250 malades qui étaient dans nos objectifs fixés ne représentent qu’une goutte d’eau », a souligné la cheffe de service ophtalmologie de l’hôpital, Dieynaba Ba. S’exprimant avec l’APS en marge de la dernière journée de ce camp de chirurgie gratuite, elle a magnifié »le bon déroulement » de cette activité ainsi que »les résultats obtenus durant les cinq jours ». Selon elle, »le besoin est toujours pressant dans la zone ». »Les populations en ont besoin parce que la plupart d’entre elles sont majoritairement pauvres et n’ont pas accès aux hôpitaux et aux soins, préférant restés chez eux plutôt que de venir se faire soigner’’, a t-elle souligné. Le chef d’équipe de l’ONG Direct Aid Society, Mouhamad Hendy, a pour sa part souligné que ‘’l’étape de Touba s’inscrit dans la continuité afin de permettre aux ophtalmologues d’avoir la même méthode d’opération qui prévaut au niveau international’’. Selon lui, »la qualité de l’opération prime fortement sur l’effectif total à opérer », rappelant que l’équipe travaille notamment sur le suivi de ces malades. »La fonctionnalité de l’opération obéit à des aspects à suivre dont l’équipement de nos camps gratuits », a encore dit Mouhamad Hendy.