Touba : Une station Total saccagée, 38 manifestants arrêtés par la police de Mbacké

Les stigmates des heurts survenus hier jeudi entre Touba et Mbacké sont encore visibles. Les manifestations déclenchées entre ces deux communes ont occasionné des dégâts. La station-service ( Total) située au rond-point de Touba, non loin de la mairie, a été saccagée et la boutique a été pillée par des individus, informe Seneweb. Mais les éléments du commissariat urbain de Mbacké ont arrêté 38 suspects selon des sources de Seneweb. Tout ce beau monde est en garde à vue pour détention de produits incendiaires ( pour certains) , appel à l’insurrection ( pour d’autres), participation à une manifestation non autorisée et trouble à l’ordre public. Les hommes du commissaire Camara ont procédé à la saisie d’une bouteille contenant de l’essence. Les policiers ont également mis la main sur plusieurs manifestants.