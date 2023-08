Touba : Sabotage du système d’évacuation des eaux à 10 j du Magal

A 10 jours du Magal, le système d’évacuation des eaux de l’Office national de l’assainissement du Sénégal à Touba a été victime de sabotage. La série de sabotages se poursuit. Après Thiès et Tivaouane, c’était au tour de la ville de Touba d’être touchée. Des actes de sabotage ont été constatés hier sur des flexibles qui ont été sectionnés par des hommes mal intentionnés à hauteur de la mairie de Touba, rapporte Le Quotidien. Alors que le Magal est prévu dans 10 jours, le système d’évacuation des eaux de l’Office national de l’assainissement du Sénégal ç Touba a été victime de sabotage. Les flexibles sectionnés servent à l’écrêtement à prévenir des inondation. L’Office national de l’assainissement du Sénégal condamne fermement les attaques répétitives et les sabotages du système d’évacuation des eaux de pluies et porte plainte devant le procureur pour identifier et punir les auteurs de ces actes d’incivisme. Pour l’Onas, ce sont des « actes ignobles » dont le dessein est de « provoquer des inondations et par ricochet la colère d’éventuelles victimes, avec le sectionnement des flexibles du dispositif d’évacuation des eaux pluviales, et par conséquent de provoquer des inondations par endroits.