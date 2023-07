Touba : Déthié Fall plaide pour la participation de tous les candidats auprès du khalife

Le président du Parti républicain pour le progrès (Prp) a été reçu ce lundi par le khalife général des mourides, dans le cadre de sa tournée nationale pour le parrainage en perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024. "J’ai profité de l’occasion pour solliciter ses prières pour ma candidature et lui ai témoigné toute ma reconnaissance et ma gratitude pour les actes significatifs qu’il ne cesse de poser afin de consolider la paix", déclare Déthié Fall qui a plaidé aussi la cause des autres candidats devant Serigne Mountakha Mbacké. "Après la décision du président Macky Sall de ne pas se présenter à l’élection présidentielle, nous avons sollicité du khalife des prières pour que d’autres actes allant dans le sens d'une organisation d’élections libres, transparentes avec la participation de tous les candidats puissent suivre pour faire rayonner davantage l’image de notre démocratie à travers le monde", sollicite-t-il.