Touba / Assainissement - Environnement: L’État lance le projet de rabattement de la nappe phréatique autour de la Grande mosquée

À la demande du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane Dièye, le Directeur général de la Dpgi, Madické Cissé, s’est rendu à Touba pour échanger avec les parties prenantes sur les modalités du projet. Ce dernier vise à réduire le niveau de la nappe phréatique affectant plusieurs habitations de dignitaires mourides situées à proximité de la Grande mosquée.



D’après les précisions rapportées par "lesoleil.sn", le projet comprend l’installation d’un système de pompage au niveau d’un point bas situé entre les résidences de Serigne Abdou Lahad Mbacké et de Serigne Fallou Mbacké, où plus de 90 000 m³ d’eau s’accumulent.



Deux électropompes d’une capacité de 700 m³ par heure, seront mises en place pour faciliter l’évacuation des eaux. Par ailleurs, un réseau de drainage de 1,250 km, avec des diamètres variant entre 400 et 500 mm, sera déployé autour des résidences des dignitaires mourides, pour contribuer à l’assèchement de la zone.



Selon "lesoleil.sn", toutes les conditions sont désormais réunies pour le lancement des travaux, qui s’étaleront sur cinq mois, avec une livraison prévue au plus tard le 31 juillet prochain. Le directeur de la Dpgi a précisé que des échanges ont eu lieu avec les concessionnaires de réseaux, afin d’éviter tout désagrément lié aux infrastructures téléphoniques, hydrauliques et électriques. Les premiers travaux de piquetage et de marquage au sol ont déjà débuté.



Enfin, Madické Cissé a appelé les populations à s’approprier le projet et à utiliser les regards de collecte de manière adéquate. « Nous allons installer des regards près de certaines maisons, mais il serait regrettable qu’ils soient détournés de leur usage initial », a-t-il averti, exhortant les habitants à éviter d’y déverser des eaux usées.



Il a aussi insisté sur la nécessité d’une collaboration entre toutes les parties prenantes, pour garantir l’efficacité du projet et atteindre l’objectif de réduction durable de la nappe phréatique.