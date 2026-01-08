Tom Saintfiet : « Nous respectons le Sénégal, mais nous n’avons pas peur »

Tom Saintfiet, sélectionneur des Aigles du Mali, a déclaré en conférence de presse que son équipe abordera le match face au Sénégal, en se concentrant sur elle-même, afin de tenter de déjouer les pronostics. Tout en reconnaissant la force de l’équipe sénégalaise, il affirme que lui et ses joueurs ont bien préparé cette rencontre.

