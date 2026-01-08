Tom Saintfiet : « Nous respectons le Sénégal, mais nous n’avons pas peur »

« Demain, nous allons affronter l’une des plus grandes équipes d’Afrique. Le Sénégal est une équipe stable, dotée de qualités individuelles impressionnantes, d’une défense solide et d’une attaque efficace. Mais nous avons bien préparé ce match. Nous avons du respect, mais pas de peur », a-t-il déclaré.
« Pour moi, toute l’équipe du Sénégal est forte. Vous connaissez les noms des joueurs, et moi aussi. Mais je me concentre sur mon équipe, car nous sommes en mission ici et c’est notre moment. Nous avons affronté des équipes plus fortes que le Sénégal. Jouer le Maroc ou la Tunisie, c’est différent. Nous ne sommes pas impressionnés par le Sénégal », a-t-il ajouté.