Tivaoune: Le point sur les opérations de sécurisation pré-gamou (police)

Mercredi prochain la communauté musulmane va célébrer le Gamou qui marque la célébration de la naissance du prophète Mohamed (PSL). En prélude à cet événement, le directeur de la sécurité publique a animé un point de presse au cours duquel il a fait le point sur les interventions de la police dans la ville sainte de Tivaouane. Ibrahima Diop, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a commencé par aborder les opérations de sécurisation pré-gamou. De ce point de vue, souligne le policier, 187 individus sont interpellés pour diverses infractions. 158 pour vérification d’identité, 11 pour nécessité d’enquête, 01 pour ivresse public et manifeste, 02 pour conduite sans permis, 01 pour tentative de vol, 02 pour vol en réunion avec usage de transport, 04 pour détention et usage de chanvre indien avec une quantité de 125g et 09 cornets saisis, 05 pour détention et usage de produits cellulosique avec 1 bouteilles de diluants 50ml saisis. En ce qui concerne la sécurité routière, poursuit-il, 250 pièces ont été saisies, 21 véhicules mis en fourrière, 16 motos immobilisées. S’agissant des éléments déployés sur le terrain, le commissaire Ibrahima Diop indique qu’un effectif de 3000 éléments a été mobilisé contrairement aux 2500 éléments de l’année dernière en plus des caméras de surveillance et des drones mobilisés et appelle la population à plus de collaboration pour mettre hors d’état de nuire les délinquants.