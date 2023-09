Tivaouane : Le message émouvant du khalife à Macky

Solennité et émotion. C'est en ces termes que se résume la dernière visite officielle du chef de l’Etat, Macky Sall, dans la ville sainte de Tivaouane auprès du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour. Ce dernier, par la voix de son porte parole, Serigne Maodo Sy, à témoigné son estime au président Macky et à promis de continuer de prier pour lui. « Le khalife vous a toujours aimé et à son nom on continuera à prier pour toi. Le Khalif vous a toujours adoré depuis votre passage à Petrosen. J’ai entendu ton discours lors de ta visite aux Etats unis d’Amérique et on magnifie votre discours de rassembleur » ; déclare Serigne Maodo Sy .