Tivaouane : Des nouvelles des 5 responsables de Pastef arrêtés

Le procès des cinq responsables de la coordination départementale de Pastef/ Les Patriotes de Tivaouane placés sous mandat de dépôt le 20 mars 2023, est renvoyé au 29 mars par le tribunal grande instance. Poursuivis pour troubles à l’ordre public, appel à l’insurrection et incitation à la rébellion, ces responsables vont prendre leur mal en patience. Le groupe est constitué de Bineta Samb, professeur de français au lycée de Pambal, responsable départementale des femmes, Moustapha Lô, le chargé de la communication du parti Pastef/Département et d’Alioune Badara Mboup, le coordonnateur communal du parti Pastef à Tivaouane. Idrissou Djédiou et Habib Sy sont des responsables de Pastef de Mboro, une commune dudit département.