Thiès: un garçon de 5 ans mortellement fauché par un véhicule

Le paisible village de Sinthiou Yoro Sadio surnommé «Peulh-ga», la zone périphérique de la commune Thiès-Nord est plongé dans la tristesse. Un véhicule a mortellement fauché un garçon âgé de cinq ans, ce dimanche 12 mai 2024. Le tout-petit se rendait à une cérémonie familiale. Selon les témoins, il était accompagné par sa maman, ses frères et sœurs et d'autres membres de sa famille. Suite à cet accident, les populations en colère, sont descendues dans la rue pour protester. Elles ont brûlé des pneus, barré la route pour dénoncer la récurrence des accidents dans la zone. Elles ont également exigé l'érection d'une passerelle et des ralentisseurs sur cette route accidentogène.