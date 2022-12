Thiès : la surprenante découverte des enquêteurs chez le tueur du Marché de Mbour

L’enquête sur le braquage manqué au Marché central de Mbour avance à grands pas. Celui-ci, perpétré samedi dernier par Aly Kouyaté, a coûté la vie à un cambiste et à un commerçant. Ces derniers ont été mortellement atteints par balle par l'assaillant. Libération informe qu’une perquisition effectuée à son domicile, à Guinth (Thiès), a permis aux enquêteurs de se rendre compte que Aly Kouyaté est manifestement à la tête d’une bande de malfaiteurs. Le journal rapporte que les policiers ont, en effet, trouvé sur place un coffre-fort, plusieurs téléviseurs et pas moins de sept motos disposées dans la cour de la maison où Aly Kouyaté vit avec ses deux épouses et son enfant. Des sources de Libération avancent que ce matériel constitue le butin d’opérations de braquage. Le journal révèle que les enquêteurs ont également arrêté six jeunes qui travaillaient avec le tueur. Les cinq conduisaient pour lui des motos-Jakarata.