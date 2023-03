Thiès, Ziguinchor, Tamba, Saint-Louis... : Les procureurs prennent la parole !

C’est un fait assez rare. Presque tous les chefs de parquet du Sénégal vont s’adresser aux Sénégalais, demain mardi, à travers des points de presse prévus à la même heure. En effet, après le procureur de la République près le tribunal de Dakar, Ibrahima Bakhoum, ceux de Pikine, Saint-Louis, Thiès, Tambacounda et Ziguinchor, entre autres, ont également décidé de briser le silence. Même si l’ordre du jour n’est pas dévoilé, l’on apprend qu’ils vont tous se prononcer sur les nombreux cas d'arrestation de membres de Yewwi Askan Wi, et particulièrement du Pastef notés depuis quelques jours à Dakar et un peu partout dans le pays, dans la foulée du procès en diffamation opposant le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang au leader du Pastef Ousmane Sonko. D’ailleurs, parmi les personnes arrêtées lors de ces manifestations du 16 mars dernier, il y aurait des membres des «Forces occultes», dont l’objectif était de rendre le pays ingouvernable, d'après la presse de ce lundi.