Thiès: Trois membres de Pastef arrêtés pour usage de cocktails Molotov

La Cité Lamy aurait frôlé le pire ! En effet, trois membres de Pastef auraient planifié une manifestation le 16 janvier dernier, avec usage de cocktails Molotov dans cette localité située à Thiès, selon des sources de Seneweb. Mais les limiers du Poste des Parcelles-Assainies de la cité du Rail ont réussi à déjouer ce plan. Les mis en cause O.Thiam, P Séne responsable de Pastef à Mbour 2, B.Fall, membre actif de ce même parti ont été tous arrêtés dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre et de la sécurisation. Le premier cité détenait des masques à gaz et des lunettes de protection lors de son interpellation, d'après des sources de Seneweb proches du parquet. Le trio incriminé a été présenté, avant-hier (mardi) au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la capitale du Rail. Ces partisans de Ousmane Sonko sont poursuivis pour association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée avec usage de cocktails Molotov et trouble à l'ordre public.