Thiès : Révélations sur le Jakartaman égorgé près de l’université Iba Der Thiam

On en sait un peu plus sur le corps sans vie d’un jeune de moins de 25 ans retrouvé égorgé à hauteur des deux voies de l’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès sise non loin de l’EPT. Le corps sans vie d’un homme a été découvert près de l’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès sise non loin de l’EPT. Le défunt identifié au nom de M.T.Sène, est un conducteur de moto jakarta. Il a été égorgé avant d’être abandonné sur place, rapporte L’Obs. Il a été tué ce mardi 11 juillet à l’aube, au moment où il quittait son domicile sis au quartier Thialy (Thiès) pour des courses. En cours de route, le Jakartaman a été intercepté par des malfaiteurs qui lui auraient administré plusieurs coups de couteau avant de l’égorger, relate L’Obs. C’est dans la matinée de ce mardi que la découverte macabre a été faite par des passants qui ont aperçu le corps sans vie de la victime égorgée gisant de sang. La police scientifique a fait le déplacement pour les besoins de l’autopsie. Le corps sans vie a été déposée à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.