Thiès : Mohamed Massaly fait dans le social et tire encore sur Sonko et Cie

Le leader de parti Unr et candidat aux législatives sous la bannière de la coalition Bokk Guiss Guiss ne faiblit pas dans ses attaques contre Ousmane Sonko et compagnie. La dernière, lors d’une cérémonie à Mbour4 où Mohamed Massaly a permis à des familles de bénéficier de branchements à l'eau potable pour un coût de plus de 5,6 millions de Fcfa selon lui.

" Comment un chef de parti, qui ne sait même pas établir une liste d’investiture, peut-il gérer un pays ?", questionne-t-il d'emblée. Avant de poursuivre : "Ousmane Sonko et Cie marchent maintenant à visages découverts, pour avoir volontairement étalé sur la place publique, toutes leurs insuffisances. Ils ont montré qu’ils excellent quand il s’agit de violer, de détourner les deniers publics, d’insulter à haute et intelligible voix la conscience des Sénégalais. Il appartient maintenant aux Sénégalais d’en tirer toutes les conséquences au soir du 31 juillet 2022, en leur montrant à travers les urnes, que les Sénégalais ne cautionneront jamais la promotion des contre-valeurs. ». Pour L'ancien responsable libéral, « Un chef de parti doit donner suffisamment de preuves de ses capacités à apporter des réponses précises aux interrogations des populations, avant de prétendre obtenir leurs suffrages. Cette preuve est donnée à travers des actes sociaux concrets, mais aujourd’hui, force est de constater que les opposants qui tympanisent le pays à longueur de journée, ne détiennent aucune réponse, si ce n’est l’insulte à la bouche" martèle-t-il. Massaly de louer les capacités des hommes et femmes qui composent la coalition Bokk Gis Gis And Liggey. « Notre coalition conduite par un leader exemplaire, un grand commis de l’Etat, en l’occurrence Pape Diop ancien Maire de Dakar, ancien Président de l’Assemblée nationale, mais aussi du Sénat, incarne la rupture. Le Sénégal en a tant besoin pour relever son agriculture, le moteur de sa croissance économique. Ce secteur a besoin de mesures coercitives et des actions anticipées, pour éviter la famine, à travers la promotion d’une autosuffisance alimentaire durable, capable d’atténuer le choc de la flambée sauvage des prix ", conclut Mouhamadou Lamine Massaly. Sur l'appui aux populations de Mbour 4, Massaly ajoute : " Comme nous l’avons suffisamment montré, nous sommes en permanence dans le temps du social. C’est pourquoi d’ailleurs, lors des dernières élections locales et sur la demande des populations de Route de Dakar 2, nous avions eu à régler les problèmes récurrents d’eau que vivaient plus de 600 familles. C’est dire que des changements doivent être opérés dans le landerneau politique, à travers un renouvellement des personnels", conclut-il.