Thiès : La Douane incinère 300 kg de cocaïne …

Les autorités douanières ont procédé ce week-end à l’incinération de 300 kg de cocaïne. Et ce sont les chaudières de la cimenterie Dangote de Pout qui ont été utilisées à cet effet, en présence du gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue, rapporte L’As. Selon la même source, la cargaison de la drogue, d’une valeur de plus de 24 milliards de Fcfa, avait été interceptée à Kidira. Le Gouverneur Alioune Badara Mbengue a appelé à une synergie de l’ensemble des forces de défense et de sécurité, pour mettre un terme à ce commerce illicite. Une telle performance montre que la Douane, connue pour ses précieuses activités dans l’entrée de fonds dans les caisses de l’Etat, la lutte contre la fraude commerciale, excelle aussi dans la lutte contre le trafic de drogue. Elle porte également sa signature dans la lutte contre les faux médicaments, les faux billets, avec une quantité d’une valeur de 100 milliards de Fcfa saisie cette année.