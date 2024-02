Thiès : 30 candidats à l'émigration clandestine interpellés

Les gendarmes de la compagnie de Thiès ont renforcé le dispositif de surveillance dans la lutte contre l'émigration irrégulière. C'est dans ce cadre que les hommes du capitaine Awa Guèye ont intercepté deux embarcations en route vers l'Espagne. Dans le cadre de cette opération, les éléments des brigades territoriales de Kayar et Mboro ont interpellé, entre le 13 et 14 février 2024, trente candidats à la migration dont trois Gambiens et deux Guinéens, a appris Seneweb du chef de la divcom. Selon la note du Lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye , du matériel et de la nourriture ont été saisis par les gendarmes de ces unités de la compagnie de Thiès.