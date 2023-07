Thierno Madani Tall à Macky Sall: « MISSION ACCOMPLIE, VOUS POUVEZ PARTIR LA TÊTE HAUTE »

La décision du Président Macky Sall de ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2024 a été accueillie avec beaucoup de bonheur et de joie par le Khalife Thierno Madani Tall. Soutien et conseiller du président de la République depuis son accession au pouvoir en 2012, le Serviteur de la famille oumarienne n’a cessé d’être consulté par le chef de l’État sur bon nombre de questions liées à la vie politique, sociale et économique du pays. Conscient de la portée de la déclaration du chef de l’État, Thierno Madani Tall réagit en ces termes : « C’est avec beaucoup d’émotion et de foi que j’ai appris la décision de mon ami le Président Macky Sall de ne pas se présenter pour 2024 et surtout de respecter sa parole. Il ne pouvait en être autrement parce qu’il ne pouvait faire moins que ces prédécesseurs. Cette décision n’est pas seulement historique mais salutaire. Le Sénégal n’appartient pas au Président Macky Sall, il appartient à ceux qui veulent œuvrer pour la paix, la cohésion sociale et le développement socio-économique de notre chère nation. Que l’on soit avec ou contre lui, il faut lui reconnaître qu’il a légué au Sénégal des réalisations tangibles que nul ne peut contester. Il peut partir la tête haute, il a accompli sa mission. » Emedia.sn