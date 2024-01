Thierno Alassane Sall: «2024 sera l’année qui verra le Sénégal rehaussé au rang des… »

«2024 sera une année charnière pour notre pays, nous l’aurons tous compris», a fait remarquer le candidat à la présidentielle du 25 février 2024, Thierno Alassane Sall, qui a présenté ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Le président du parti La République des Valeurs/Réewum Ngor, d'espérer qu'«elle sera l’année qui verra notre pays réenchanté, réhabilité et rehaussé au rang des grandes nations». L'honorable député souhaite que «le Sénégal puisse, en cette nouvelle année, être apaisé et réuni autour de nos valeurs sociétales : l’éthique, la droiture, l’intégrité et le savoir». «Aussi que 2024 soit pour notre pays et pour le monde, une année de paix, de prospérité et de réussite», a-t-il conclu.