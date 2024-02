Thiaroye : le papa, qui avait tenté d’égorger ses deux filles, déféré, sa fillette de 3 ans en réa

C. F. a été présenté devant le parquet du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye par la police de Thiaroye. Les faits ont eu lieu à Thiaroye Sant Yallah. C. Fall, 51 ans, s’était retranché dans une chambre, couteau à la main, avec ses deux filles âgées de 3 et 5 ans. Enfermé à double tour, il a tenté d’égorger ses deux filles. La police de Thiaroye a bouclé son enquête préliminaire. Face aux agents enquêteurs, le mis en cause a tenté vainement de justifier par des « contorsions et autres gymnastiques intellectuelles » son geste criminel à l’encontre de sa propre fillette. En attendant de disposer des documents médicaux attestant l’état de démence du nommé Cheikh F, la police de Thiaroye a déféré au parquet celui-ci pour l’incrimination pénale retenue contre sa personne, rapporte Les Echos. Il pourrait cependant être remis en liberté, puis interné à l’hôpital pour des soins psychiatriques. Sa fillette est toujours admise au service de réanimation. Même si l’on souffle que son état de santé reste stable.