Thérèse Faye : « Serigne Bou Fi Dougou Ci Politique Gnou Wax La Waxi Politique » (Vidéo)

Ce vendredi, les femmes de l’Apr sont monté au créneau pour défendre leur camarade Amy Ndiaye Gniby victime d’une attaque physique brutale de la part de deux de ses collègues députés à l’Assemblée nationale. Prenant la parole devant la presse et un riche parterre de militants venues partout pour la même cause, Madame Thérèse Faye Diouf, maire de Diarère, a fait savoir que « tout marabout qui aura accepté de mettre les pieds dans le terrain politique devra apprendre à faire avec le débat politique et cela ne saurait être une exception dans une démocratie ». Regardez !