Tête-à-tête entre Macron et Macky Sall : Voici les sujets abordés

En marge du Sommet de Paris sur le nouveau pacte de financement mondial, le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, s’est entretenu, en tête-à-tête, avec le président de la République française, Emmanuel Macron, ce vendredi 23 juin 2023. Selon une note de la présidence de la République du Sénégal, les deux personnalités ont évoqué les relations bilatérales entre Dakar et Paris. "Une coopération qui se porte bien et qui traduit la volonté des deux chefs d’Etat de renforcer leurs liens d’amitié et de partenariat économique", relève la même source qui ajoute que "les grandes questions internationales ont également été au menu des échanges".