Terrorisme international : La police fait tomber un polono-guinéen qui avait implanté un camp d'entraînement à Kolda

Séjournant au Sénégal depuis le 13 mars 2022, un présumé terroriste a été arrêté par les éléments du commissariat central de Kolda. Le polono-guinéen est soupçonné d'être un trafiquant d'armes et un recruteur de candidats terroristes. Selon les informations exclusives de Seneweb, Alpha Yaya Barry a été acheminé, hier samedi, à la Brigade Anti Terroriste, de la DIC pour la poursuite de l'enquête. Détails ! Pisté depuis des jours par des agents de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) et la gendarmerie, un présumé terroriste est finalement tombé dans la nasse de la police de Kolda. Le binational, présenté comme un homme dangereux, séjourne au Sénégal depuis le mois de mars dernier. Il est passé par l'aéroport international Blaise Diagne de Diass lors de son entrée sur le territoire. Alpha Yaya Barry, qui a la double nationalité polonaise et guinéenne, serait impliqué dans un trafic d'armes et une campagne de recrutement d'agents terroristes, selon les sources de Seneweb. Camp d’entraînement de 6 hectares Le présumé criminel et ses associés, de nationalité étrangère, avaient réussi "tromper" la vigilance des autorités administratives et locales afin de bénéficier d'une délibération portant sur 6 hectares de la mairie de Bignarabé. Cette supposée bande terroriste établie entre la Belgique, la France, le Luxembourg et la Pologne avait choisi le village de Saré Madiou situé à 10km de Kolda pour y installer leur base dans la forêt. Un camp d'entraînement en cours de construction au Village de Saré Madiou, sans autorisation administrativeDurant son séjour au Sénégal, Alpha Yaya Barry avait entamé la construction d'un centre d'accueil et d'entraînement, en matière de sécurité. Ladite structure se situe en bordure du fleuve, entourée de nombreux arbres, au milieu de la forêt, selon les informations de Seneweb. Mais suite à l'exploitation d'un renseignement, les éléments du commissariat de Kolda ont effectué une descente musclée dans le domicile où logeait le présumé terroriste. L'homme a été surpris dans son studio composé d'une chambre, d’un salon et d’une cuisine. La perquisition, effectuée dans sa chambre située dans la commune de Kolda, a permis aux limiers de découvrir des statuts d'une société dénommée AFRICAN SECURITY ACADEMY SARL ( A.S.A). Arrêté le 29 octobre dernier, le suspect a été placé en garde à vue dans les locaux de la police de la capitale du Fouladou. Les policiers du commissariat central de Kolda ont réussi cette prouesse suite à d'intenses investigations. Le présumé terroriste transféré à la Dic Au terme de l'enquête diligentée par les hommes du commissaire Malick Dieng, le présumé criminel a été transféré, hier samedi, à la Brigade Anti Terroriste de la Division des Investigations Criminelles de Dakar. Il est poursuivi pour terrorisme et actes de terrorisme.