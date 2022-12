Tentative de coup d’Etat en Gambie : l’identité des 4 soldats arrêtés, dévoilés

Du nouveau dans l’affaire du coup d’Etat déjoué mercredi, en Gambie. Les noms des 4 présumés putschistes arrêtés, ont été dévoilés dans un communiqué émanant du gouvernement gambien. Il s’agit, selon le document, de Lance Caporal Sanna Fadera de la marine gambienne , présenté comme le cerveau du putsch. Il a été aidé, informe la note, par « Mbarra Touray, Ebrahima Sanno et Sergent Djibril Darboe qui sont tous actuellement interrogés par les enquêteurs » Leurs « complices, en fuite, sont recherchés », ajoute le document. La situation est revenue, selon les autorités gambiennes.« Le gouvernement invite instamment les citoyens, les résidents et les membres des corps diplomatique et consulaire à vaquer normalement à leurs occupations ; la situation est totalement sous contrôle et il n’y a pas lieu de paniquer », déclare Ebrima G. Sankareh, porte-parole du gouvernement et conseiller présidentiel.